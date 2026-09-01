В России прокомментировали отказ Пашиняна говорить на русском языке на саммите ШОС

На саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян стал единственным из представителей СНГ, кто выступил не на русском языке, а на армянском.
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