Госавтоинспекция Херсонской области продолжает занятия с юными инспекторами движения

Несмотря на период летних каникул, на этой неделе состоялся очередной урок для участников отряда правоохранительной направленности «Юный инспектор движения», организаторами которого выступили госавтоинспекторы Херсонской области.
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