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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова о чистом прокате в Токио: «Я перед каждым прыжком думала, что не сделаю, абсолютно. Стабильно 74 балла – ниче не поменялось»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своем выступлении на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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