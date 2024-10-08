Россиянин получил 11 лет колонии за попытку зарезать сотрудника ФСИН

Москвич напал на инспектора ФСИН, пытавшего надеть ему электронный браслетФото: Алексей Филиппов / РИА Новости Москвич напал на сотрудника ФСИН, который пришел к нему домой, чтобы исполнить решение суда и надеть на него электронный браслет.
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