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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Михайлов: «В КХЛ некоторые готовы терпеть иностранных тренеров, а с российскими не церемонятся. В НХЛ охраняют свой тренерский рынок, наших специалистов туда не пускают»

– «Трактор» решил сделать ставку на тренерскую бригаду канадца Гру. Как его оцените? – Никак. Возможности Гру мне не известны, мотивация «Трактора» не понятна.

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