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Царьград

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Наводчик Тимоха сообщил об уничтожении 20 целей ВСУ за 2 недели

Наводчик Тимоха сообщил об уничтожении 20 целей ВСУ за 2 недели

Экипаж РСЗО "Град" 30-го полка уничтожил более 20 целей ВСУ за две недели. Наводчик Тимоха рассказал о работе группировки войск "Север", включая поражение живой силы и пунктов управления БПЛА, проводимой днем и ночью.

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