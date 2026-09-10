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Хорватия пригрозила Сербии политическими мерами из-за похорон Ратко Младича с воинскими почестями

Хорватия пригрозила Сербии политическими мерами из-за похорон Ратко Младича с воинскими почестями

Хорватия заявила о намерении принять политические меры против Сербии после похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с воинскими почестями.

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