Что на самом деле значат родинки на лице: тайное послание Алёна ЮрьеваРодинки — эти загадочные метки на коже, с древнейших времён привлекали внимание как необычные знаки судьбы и даже как символы сверхъестественных сил.
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