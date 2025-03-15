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Что на самом деле значат родинки на лице: тайное послание Алёна ЮрьеваРодинки — эти загадочные метки на коже, с древнейших времён привлекали внимание как необычные знаки судьбы и даже как символы сверхъестественных сил.

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