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Спички - не игрушка

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Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Русские ВСЕГДА приходят за своими Денюшками...

Отжали активы? Вернёте землями!  Русские своё всегда забирают.     Инициатива Евросоюза конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины натолкнулась на опасения некоторых стран, в частности, Бельгии и Люксембурга, пишет Politico.

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