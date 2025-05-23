Татарстанские врачи почтили память академика Рената Акчурина в Москве

Фото: Полпредство Татарстана Сегодня в Москву на заседание Клуба врачей, созданного при Полпредстве Татарстана, приехали министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин и главврачи ведущих больниц республики.
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