Курицу с овощами и специями тушат 40 минут для чахохбили

Приготовьте традиционное чахохбили, обжарив лук с паприкой и добавив курицу, помидоры и специи. Добавьте болгарский перец и тушите 40 минут.
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