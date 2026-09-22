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Царьград

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Курицу с овощами и специями тушат 40 минут для чахохбили

Курицу с овощами и специями тушат 40 минут для чахохбили

Приготовьте традиционное чахохбили, обжарив лук с паприкой и добавив курицу, помидоры и специи. Добавьте болгарский перец и тушите 40 минут.

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