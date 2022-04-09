Глава Польской лыжной ассоциации выступил против кандидатуры Вяльбе на выборах в совет FIS

Генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель высказался против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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