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«Нам твои разработки здорово помогают»: Кадыров поблагодарил Илона Маска за Starlink

«Нам твои разработки здорово помогают»: Кадыров поблагодарил Илона Маска за Starlink

Маск ответил на заявление о подаренном главе Чечни автомобиле. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который опроверг, что дарил чеченскому лидеру автомобиль  Cybertruck.

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