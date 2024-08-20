«Нам твои разработки здорово помогают»: Кадыров поблагодарил Илона Маска за Starlink

Маск ответил на заявление о подаренном главе Чечни автомобиле. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который опроверг, что дарил чеченскому лидеру автомобиль Cybertruck.
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