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В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на торговых площадках в интернете

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на торговых площадках в интернете

Выявлен новый способ дистанционных хищений денег с использованием торговых площадок в сети интернет. Мошенники под предлогом обеспечить безопасность сделки предлагают покупателям направить им данные по ссылкам, пересланным через мессенджеры, в понедельник 13 января, ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

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