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Профессор Шихов: сезон смерчей в России становится продолжительнее

Профессор Шихов: сезон смерчей в России становится продолжительнее

Профессор Пермского университета Андрей Шихов в беседе с РИА Новости сообщил, что в России ежегодно фиксируется от одного до пяти разрушительных смерчей категории F3 и выше, при этом сезон их появления становится все продолжительнее.

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