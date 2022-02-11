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Превратился в отраву и может сильно ударить по здоровью приморский гребешок

Превратился в отраву и может сильно ударить по здоровью приморский гребешок

В партии живого морского гребешка из Приморья выявлены бактерии группы кишечной палочки. Специалисты предупреждают о том, что употребление продукта в сыром виде небезопасно для здоровья, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

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