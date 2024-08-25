Президенту Ботсваны вручили второй по величине в мире алмаз, добытый накануне. Подробнее о добытом в Ботсване алмазе читайте тут.
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Президенту Ботсваны вручили второй по величине в мире алмаз, добытый накануне. Подробнее о добытом в Ботсване алмазе читайте тут.
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