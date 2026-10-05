Дюгарри о ситуации с Роналду: «Он казался разумным, отзывчивым, великодушным парнем... А теперь кажется, что он изменился, что в последние месяцы его съедало собственное эго»

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о ситуации с Криштиану Роналду . Напомним, Криштиану Роналду покинул сборную Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября.