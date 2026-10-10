Подождите, у меня сосок отклеился! Как снимают секс в кино

Сразу раскроем карты: на съемочной площадке актеры никогда не занимаются сексом по-настоящему. Если, конечно, это не особый жанр кино, но разговор сейчас не о нем.
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