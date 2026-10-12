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МЕДИА ТОК

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ВЦИОМ сообщил о сбое: сайт и база данных временно недоступны

ВЦИОМ сообщил о сбое: сайт и база данных временно недоступны

Аналитический центр ВЦИОМ уведомил пользователей о проблемах с доступом к своему сайту и базе данных.

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