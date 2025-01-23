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Какие активы покупать в 2025 году

Какие активы покупать в 2025 году

В 2025 году индекс МосБиржи способен показать 50%-ный рост, а лучшими инвестиционными инструментами на российском рынке будут акции из первого эшелона и длинные облигации, считает главный аналитик и доверительный управляющий «СОЛИД Брокер» Дмитрий Донецкий.

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