Какие активы покупать в 2025 году

В 2025 году индекс МосБиржи способен показать 50%-ный рост, а лучшими инвестиционными инструментами на российском рынке будут акции из первого эшелона и длинные облигации, считает главный аналитик и доверительный управляющий «СОЛИД Брокер» Дмитрий Донецкий.
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