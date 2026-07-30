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Царьград

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Температура под 39 и сильные отеки. Русских предупредили об опасных мошках

Температура под 39 и сильные отеки. Русских предупредили об опасных мошках

Русским объяснили, почему после укуса мошки появляются сильный отек и температура.Русские в разных регионах страны жалуются на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильные отеки, боль, зуд и даже высокую температуру.

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