Температура под 39 и сильные отеки. Русских предупредили об опасных мошках

Русским объяснили, почему после укуса мошки появляются сильный отек и температура.Русские в разных регионах страны жалуются на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильные отеки, боль, зуд и даже высокую температуру.
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