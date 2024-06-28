Норвегия подписала контракт на ввод новых средств противовоздушной обороны

Норвежское агентство оборонных материалов подписало новый контракт с Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) на приобретение средств противовоздушной обороны NASAMS на сумму до 4,8 млрд норвежских крон (38 млрд рублей), 28 июня сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
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