Отар Кушанашвили высмеял любвеобильность Гарика Харламова

Он выразил сомнения в долговечности брака комика с Ковальчук Известный ведущий и журналист Отар Кушанашвили, несмотря на прохождение курса лечения от онкологии, не упустил возможность пошутить на шоу «Кстати» Medium Quality и «VK Видео», высмеивая известных личностей.
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