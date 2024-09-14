Отар Кушанашвили высмеял любвеобильность Гарика Харламова

Он выразил сомнения в долговечности брака комика с Ковальчук Известный ведущий и журналист Отар Кушанашвили, несмотря на прохождение курса лечения от онкологии, не упустил возможность пошутить на шоу «Кстати» Medium Quality и «VK Видео», высмеивая известных личностей.