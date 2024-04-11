Онколог Прайс перечислила три способа защиты от рака в области головы и шеи

Медицинский онколог из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо доктор Кэтрин Прайс поделилась рекомендациями по профилактике рака головы и шеи, включая рак ротоглотки, который является одним из видов рака с самым быстрым темпом роста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии