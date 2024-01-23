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Женщина погибла в результате нападения волка в Курганской области

Глава округа отметил, что это первый случай нападения хищника на человека в населенном пункте.<strong>В поселок Петуховского муниципального округа в Курганской области зашел волк и покусал четверых жителей, одну из пострадавших спасти не удалось.

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