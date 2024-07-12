Пятница, 1️⃣2️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🛩 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 📸День фотографа 👚День Косоворотки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1561 год - на Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного 📔 1783 год - издан Указ Екатерины Великой о создании Большого театра в Петербурге, ныне Мариинскго театра 📔 1917 год - в ходе Первой мировой войны Германия впервые в мире применила боевое отравляющее вещество иприт 📔 1943 год - в ходе оборонительной фазы Курской битвы состоялось сражение под Прохоровкой - крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны 📔 1988 год - с космодрома Байконур с целью исследования Марса запущена советская автоматическая межпланетная станция "Фобос-2" 📔 2009 год - президентом Литвы впервые в истории страны избрана женщина - Даля Грибаускайте.