Осторожно, химия: можно ли красить ногти беременным и как это делать правильно

Во время беременности даже привычные процедуры по уходу за своей внешностью могут оказаться под большим вопросом Насколько могут быть вредны лаки для ногтей и гели-лаки в период беременности? В особенности будущих мам интересует сейчас вопрос: можно ли делать шеллак беременным? Как выбрать лак для ногтей Лаки для ногтей могут быть полезными — укреплять ногтевую пластину и защищать от внешних воздействий, а могут вредить здоровью, все зависит от состава.