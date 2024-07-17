Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Что делать, дерьма развелооось!Как сейчас выгляд...
  • Валентин Щербаков
    Интересненько.....Впервые была раск...
  • Евгений
    Этого пидора еще по радио нещадно крутят и какие-то его концерты рекламируютКак сейчас выгляд...

Осторожно, химия: можно ли красить ногти беременным и как это делать правильно

Осторожно, химия: можно ли красить ногти беременным и как это делать правильно

Во время беременности даже привычные процедуры по уходу за своей внешностью могут оказаться под большим вопросом Насколько могут быть вредны лаки для ногтей и гели-лаки в период беременности? В особенности будущих мам интересует сейчас вопрос: можно ли делать шеллак беременным? Как выбрать лак для ногтей Лаки для ногтей могут быть полезными — укреплять ногтевую пластину и защищать от внешних воздействий, а могут вредить здоровью, все зависит от состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх