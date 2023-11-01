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Жемчужное колье Одри Хепберн из «Римских каникул» выставили на аукцион

Жемчужное колье Одри Хепберн из «Римских каникул» выставили на аукцион

Жемчужное колье Одри Хепберн из «Римских каникул» выставили на аукционОдри ХепбернКолье из двух нитей белого жемчуга, 18-каратного белого золота и с цветком из 6-каратных бриллиантов и сапфировыми кабошонами круглой и овальной формы и застежкой из тех же камней выставили на продажу в рамках грядущего аукциона Christie's, сообщает WWD со ссылкой на заявление аукционного дома.

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