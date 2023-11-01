Жемчужное колье Одри Хепберн из «Римских каникул» выставили на аукцион

Жемчужное колье Одри Хепберн из «Римских каникул» выставили на аукционОдри ХепбернКолье из двух нитей белого жемчуга, 18-каратного белого золота и с цветком из 6-каратных бриллиантов и сапфировыми кабошонами круглой и овальной формы и застежкой из тех же камней выставили на продажу в рамках грядущего аукциона Christie's, сообщает WWD со ссылкой на заявление аукционного дома.