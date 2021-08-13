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Глава СОМБ Иванов от лица россиян поздравил жителей ЦАР с Днем независимости

Глава СОМБ Иванов от лица россиян поздравил жителей ЦАР с Днем независимости

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в своем обращении к жителям республики отметил их мужество и отвагу, проявленные в борьбе за суверенитет своего государства, передает Федеральное агентство новостей.

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