Исследователи обнаружили, что уровень цитокинов во время беременности влияет на развитие мозга плода и поведение потомства

Исследователи на доклинической модели обнаружили, что цитокины, белки, контролирующие иммунный ответ, циркулирующие в материнской крови во время беременности, помогают снизить риск психических заболеваний у потомства.
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