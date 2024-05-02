Суд вынес приговор девочке-подростку, которая держала в страхе Большеуковский детдом. Ей дали 2 года в воспитательной колонии и взяли под стражу в зале суда.
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Суд вынес приговор девочке-подростку, которая держала в страхе Большеуковский детдом. Ей дали 2 года в воспитательной колонии и взяли под стражу в зале суда.