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Новости Омска

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Суд вынес приговор девочке-подростку, которая держала в страхе Большеуковский

Суд вынес приговор девочке-подростку, которая держала в страхе Большеуковский детдом. Ей дали 2 года в воспитательной колонии и взяли под стражу в зале суда.

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