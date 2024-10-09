Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Кырджалийской области Болгарии в ходе археологических раскопок обнаружен квартал городской застройки, который очень напоминает поселение хоббитов из киноэпопеи "Властелин колец".
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