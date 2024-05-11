Власти Грузии допустили внесение изменений в спорный закон об иноагентах

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в законопроект о прозрачности иностранного влияния, который вызвал ожесточенное противостояние в обществе, после ожидаемого вето президента Саломе Зурабишвили могут внести изменения.
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