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Власти Грузии допустили внесение изменений в спорный закон об иноагентах

Власти Грузии допустили внесение изменений в спорный закон об иноагентах

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в законопроект о прозрачности иностранного влияния, который вызвал ожесточенное противостояние в обществе, после ожидаемого вето президента Саломе Зурабишвили могут внести изменения.

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OI
Oleg Ivanov
Поставят пиндосы гордых, но продажных грузин раком.
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