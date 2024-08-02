Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Центр работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 Единый центр поддержки предлагает широкий спектр услуг для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, включая юридическую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и медицинскую реабилитацию.