Открытие станций «Фрунзенская» и «Парк Победы» может быть перенесено из-за секвестра бюджета

Открытие станций метро «Фрунзенская» и «Парк Победы» в Санкт-Петербурге может быть отложено из-за секвестра бюджета, следует из отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Петербургский метрополитен» за 2025 год и определения приоритетов работы на 2026 год (Деловой Петербург).
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