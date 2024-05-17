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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Подмосковье задержали лжесоцработниц, подозреваемых в краже более 1 млнрублей у пенсионерки

Полицейские в Подмосковье задержали лжесоцработниц, подозреваемых в краже более 1 млнрублей у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Ногинское» задержали жительниц Челябинской области 27 и 29 лет, подозреваемых в хищении денег у пожилой женщины.

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