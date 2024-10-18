Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

46-летний Михаил Пичугин, выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море с телами брата и племянника, нарушил правила мореплавания, отправившись совершать переход в 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии