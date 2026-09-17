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Иркутск Сегодня

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Жителей Хомутовского округа Иркутского района просят не выводить скот из-за вспышки болезни

С 16:00 16 сентября на территории Хомутовского административного округа Иркутского района Иркутской области введён режим «Чрезвычайная ситуация».

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