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Евросоюз вызвался содействовать послевоенным контактам между Ереваном и Баку

Евросоюз вызвался содействовать послевоенным контактам между Ереваном и Баку

Европейский союз всегда выступал за мирное урегулирование карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Армении по случаю первой годовщины начала 44-дневной войны в Карабахе, размещëнном сегодня, 27 сентября, в Facebook.

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