Очевидные симптомы невроза перечислила врач

Неврозы проявляют себя как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Об этом журналистам рассказала врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии Надежда Меджинян.
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