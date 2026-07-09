В Кузнецово Курьинского района отремонтируют аварийный водозаборный узел

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко в ходе рабочей поездки в Курьинский район посетил село Кузнецово, где ознакомился с ситуацией в сфере водоснабжения и осмотрел площадку будущих ремонтных работ.
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