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В Кузнецово Курьинского района отремонтируют аварийный водозаборный узел

В Кузнецово Курьинского района отремонтируют аварийный водозаборный узел

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко в ходе рабочей поездки в Курьинский район посетил село Кузнецово, где ознакомился с ситуацией в сфере водоснабжения и осмотрел площадку будущих ремонтных работ.

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