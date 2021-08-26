Мировое обозрение

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Опрос: около половины россиян не хотят платить за просмотр фильмов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около половины россиян (47%) не готовы платить за просмотр фильмов. Такой же процент респондентов безразлично относится к проблеме пиратского контента, показал проведенный банком "Открытие" опрос ко Дню российского кино (результаты есть в распоряжении ТАСС).

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