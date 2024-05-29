ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Natalija Osminina

Но дальше все становится все интересней и интересней. США требуют с Европы отдать им эти 280 миллиардов , поскольку США поставляли оружие Украине, поиздержались и Европа должна внести свою лепту, изъяв эту сумму из своей реальной экономики. То есть оттуда, где и числяся эти активы. То есть, раз Европа, задолжав России 280 миллиардов, не собирается их отдавать, то джолжна отдать эти деньги США. А за это США разрешают Европе полакомиться процентами, набежавшими на эту сумму за 2 года. И то, требует частично отправить их Украине. Отказать США Европа не может, уже Кристин Лагард ( глава ЕЦБ) обращаась к Йелен (главе американского банка) с этой просьбой. Причина проста- эмиссией ЕЦБ распоряжается Американский банк. И если Европа не заплатит сразу 280 миллиардов, ей остановят эмиссию евро на ту же сумму. И тогда возникнет монетарный дефицит. В итоге ЕС может найти эти деньги только путем повышения налогов и урезания социалки. Россия же пока начинает оприходывать "залог", имеющийся у нее в виде американского и европейского имущества. 20 миллиардов американского уже национализировала. Сейчас приступает к европейскому. То есть Европу гоношат с двух сторон - с одной её грабят США, с другой - Россия. При этом уничтожая последнюю ресурсную базу Европы в виде африканских колоний. А дальше встанет вопрос о том, что раз "европейский залог" исчерпан, какой смысл в отправке Европе ресурсов? Очевидно, что платить за них никто не будет- национализировать уже будет нечего.. Так что Европа одновременно потеряет и африканские колонии и свои инвестиции в российские ресурсы))