Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что одобрили его предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.
ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Комментарии
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Natalija Osminina
Но дальше все становится все интересней и интересней. США требуют с Европы отдать им эти 280 миллиардов , поскольку США поставляли оружие Украине, поиздержались и Европа должна внести свою лепту, изъяв эту сумму из своей реальной экономики. То есть оттуда, где и числяся эти активы. То есть, раз Европа, задолжав России 280 миллиардов, не собирается их отдавать, то джолжна отдать эти деньги США. А за это США разрешают Европе полакомиться процентами, набежавшими на эту сумму за 2 года. И то, требует частично отправить их Украине. Отказать США Европа не может, уже Кристин Лагард ( глава ЕЦБ) обращаась к Йелен (главе американского банка) с этой просьбой. Причина проста- эмиссией ЕЦБ распоряжается Американский банк. И если Европа не заплатит сразу 280 миллиардов, ей остановят эмиссию евро на ту же сумму. И тогда возникнет монетарный дефицит. В итоге ЕС может найти эти деньги только путем повышения налогов и урезания социалки. Россия же пока начинает оприходывать "залог", имеющийся у нее в виде американского и европейского имущества. 20 миллиардов американского уже национализировала. Сейчас приступает к европейскому. То есть Европу гоношат с двух сторон - с одной её грабят США, с другой - Россия. При этом уничтожая последнюю ресурсную базу Европы в виде африканских колоний. А дальше встанет вопрос о том, что раз "европейский залог" исчерпан, какой смысл в отправке Европе ресурсов? Очевидно, что платить за них никто не будет- национализировать уже будет нечего.. Так что Европа одновременно потеряет и африканские колонии и свои инвестиции в российские ресурсы))
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23 час.
Людмила Свириденко
Какие у нас гениальные финансисты в России)). Всё для блага Украины, всё на благо мира! И ведь не переизбрали, понимают, что без этих гениев финансовой политики Россия никуда)))).
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22 час.
Natalija Osminina
А причем тут финансисты России??? Вам русским языком объяснили, что АКТИВЫ- это ДОЛГИ Европы и США за поставленные Россией ресурсы, за которые те не смогли расплатиться из за обрезания СВИФТА. Вы текст осознавать СОВСЕМ НЕ СПОСОБНЫ?? Уже и объяснишь все досконально и просто -все равно несут дичь.
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21 час.
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