БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Идеальный шторм: «Что происходит с бизнесом? Очень серьезная, с трудом воспринимаемая закономерность»

Идеальный шторм: «Что происходит с бизнесом? Очень серьезная, с трудом воспринимаемая закономерность»

Предприниматели в России превратились в угнетаемое сословие Герман Галкин Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.

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Maxim
В Китае МСП дает 60% ВВП и 80% занятых, и где - Китай ...
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