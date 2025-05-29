Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Мы животные, ведем себя, как дикари": кальянщик Бехруз побрился и извинился, прикинувшись жертвой

"Мы животные, ведем себя, как дикари": кальянщик Бехруз побрился и извинился, прикинувшись жертвой

Мигрантские сводки Таджик гордо называет себя гражданином РФ, а СМИ обвиняет в необоснованной травле.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Умеют они на ходу переобуваться ! Это к них в крови отравленной
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23 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Отправьте на СВО,пусть загладит вину если он такой смелый
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22 час.
werewolf
Участие в СВО - это почетный долг, а не мера наказания!
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16 час.
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