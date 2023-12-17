Опрос INSA: лишь 32% немцев готовы поддержать правящую коалицию ФРГ

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов.
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