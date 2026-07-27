Владимир Зеленский анонсировал создание системы ПВО "Фрейя", пишет автор на страницах RS. Глава киевского режима возлагает на эту разработку большие надежды, однако Дженнифер Кавано доказывает, почему очередная затея руководства Украины не приведет к ожидаемым результатам.
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