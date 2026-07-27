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Порядок, государство

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Зеленский зря надеется: новая система ПВО не поможет Украине

Зеленский зря надеется: новая система ПВО не поможет Украине

Владимир Зеленский анонсировал создание системы ПВО "Фрейя", пишет автор на страницах RS. Глава киевского режима возлагает на эту разработку большие надежды, однако Дженнифер Кавано доказывает, почему очередная затея руководства Украины не приведет к ожидаемым результатам.

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