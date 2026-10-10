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Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6

Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6

Она поддерживает подключение трех камер и обеспечивает локальный анализ видео В сети появилась информация о VisionGuard VG-15M6 — системе видеонаблюдения, объединяющей поворотную камеру и полноценный компьютер для обработки видео.

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