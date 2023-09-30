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Депутат Госдумы Михайлов: собравшегося на СВО мэра Печоры Серова задержал ОМОН

В Псковской области в субботу, 30 сентября, силовики задержали главу администрации города Печоры Валерия Серова, который планировал в этот день отправиться в зону специальной военной операции на Украине по контракту.

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